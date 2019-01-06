البدء في إزالة المباني العشوائيه والاكشاك بمدينة درنة

لجنة الإزالة والإخلاء تبدأ مهامها داخل مدينة درنة. (الإنترنت)

بدأت لجنة الإزاله والإخلاء مهامها داخل مدينة درنه بإزالة المباني العشوائيه والاكشاك على الطريق العام والرصيف الخاص بالمشاة.

ونجحت اللجنة في إخلاء مبنى «قسم المرور والتراخيص درنه ومبنى البريد ومبنى النيابه العامه ومقر قسم البحث الجنائي درنهة».

وتعمل اللجنة بتعليمات من مدير الإداره العامه للبحث الجنائي عقيد صلاح هويدي ورئيس خطة تأمين درنه لجنة الإزاله والإخلاء.

وبلغت اللجنة عدد من شاغلي المقرات والمباني الحكومية وأمهلتهم «مدة أقصاها 72 ساعه ومن يخالف ذالك سيعرض نفسه للمساءله القانونية».

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ولاقت هذه الإجراءات التي قامت بها القوة التابعة للبحث الجنائي القادمة من بنغازي ترحيب كبير من المواطنين في درنة خاصة بعد وقوع عدد من الانتهاكات والتجاوزات من قبل القوات المساندة في الفترة الماضية.

لجنة الإزالة والإخلاء تبدأ مهامها داخل مدينة درنة. (الإنترنت)

لجنة الإزالة والإخلاء تبدأ مهامها داخل مدينة درنة. (الإنترنت)

لجنة الإزالة والإخلاء تبدأ مهامها داخل مدينة درنة. (الإنترنت)

لجنة الإزالة والإخلاء تبدأ مهامها داخل مدينة درنة. (الإنترنت)