هويدي: «عقارب الساعة» ستقضي على الخلايا النائمة في درنة

العقيد صلاح هويدي. (بوابة الوسط)

قال مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي العقيد صلاح هويدي، اليوم الأحد، إن مهام القوة التابعة للبحث الجنائي بنغازي في مدينة درنة هي مساندة القوات المسلحة في القضاء على أخر معاقل الإرهابيين بمنطقة المدينة القديمة وسط درنة.

وأوضح هويدي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن في إطار تنفيذ الخطة الأمنية المُعدة من وزير الداخلية والتي سميت بـ(عقارب الساعه) انتقلت القوة من مدينة بنغازي إلى درنه، لوجود خلل أمني في المدينة، وكون مدينة بنغازي لا يوجد بها إلا بعض القضايا الجنائية.

وأضاف: «خلال أيام سيتم القضاء بالكامل على بقايا التنظيمات الإرهابية، والقبض على الخلايا الإرهابية النائمه التي تحاول زعزعة الأمن في درنة».

وأكد أن المرحلة الثانية تتضمن العمل الأمني الاداري في القبض على المطلوبين والمحكومين قضائيا وإزالة بعض الاكشاك المخالفه ، والمباني العشوائية ومداهمة أوكار الممنوعات، وتسليمهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم. ونوه إلى وضع خطتين متوازيتين، الأولى تتعلق بالإدارة، والأخرى بالأجهزه الأمنية بالمدينة لبث روح العطاء.

ويتقدم الجيش بحذر شديد في وسط المدينة بسبب انتشار القناصة الذين يعتلون المباني، والألغام الأرضية التي زرعتها التنظيمات الإرهابية لعرقلة تقدم الجيش الليبي.

وفي الثامن والعشرين من يونيو الماضي، أعلن القائد العام للجيش المشير، خليفة حفتر، تحرير مدينة درنة من قبضة الجماعات الإرهابية وانتهاء جماعات الإرهاب من مختلف مناطق شرق البلاد.