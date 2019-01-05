إيقاف الدراسة في أجدابيا يومي الأحد والاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية

شرطي مرور ينظم حركة السير أثناء هطول الأمطار في أجدابيا. (الإنترنت)

أعلن مراقب التعليم في بلدية أجدابيا الشريف الطيف، اليوم السبت، أن يومي الأحد والاثنين المقبلين عطلة في جميع المدارس العامة والخاصة بالمدينة بسبب موجة الطقس السيئ التي تشهدها المدينة هذه الأيام.

وقال الطيف عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»: «من خلال الاتصال بالأرصاد والأحوال الجوية تم إبلاغنا بأن هناك منخفضًا جويًّا وهطولًا للأمطار الغزيرة وسرعة في الرياح العالية جدًّا».

وأضاف: «نظرًا لصعوبة وصول الطلبة والطالبات للمدارس وحفاظًا على صحتهم يكون يومي الأحد والاثنين المقبلين عطلة في جميع المدارس التعليمية العامة والخاصة».

وكان مراقب التعليم في بلدية أجدابيا، أعلن تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس الماضيين بسبب موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة على المدينة.