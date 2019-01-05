إيقاف الدراسة في أجدابيا يومي الأحد والاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | السبت 05 يناير 2019, 08:33 مساء
شرطي مرور ينظم حركة السير أثناء هطول الأمطار في أجدابيا. (الإنترنت)

أعلن مراقب التعليم في بلدية أجدابيا الشريف الطيف، اليوم السبت، أن يومي الأحد والاثنين المقبلين عطلة في جميع المدارس العامة والخاصة بالمدينة بسبب موجة الطقس السيئ التي تشهدها المدينة هذه الأيام.

وقال الطيف عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»: «من خلال الاتصال بالأرصاد والأحوال الجوية تم إبلاغنا بأن هناك منخفضًا جويًّا وهطولًا للأمطار الغزيرة وسرعة في الرياح العالية جدًّا».

وأضاف: «نظرًا لصعوبة وصول الطلبة والطالبات للمدارس وحفاظًا على صحتهم يكون يومي الأحد والاثنين المقبلين عطلة في جميع المدارس التعليمية العامة والخاصة».

وكان مراقب التعليم في بلدية أجدابيا، أعلن تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس الماضيين بسبب موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة على المدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بنغازي تستضيف معرض «صنع في مصر»
ليبيا
بالفيديو: تخريج دفعة جديد من قوة مكافحة الإرهاب بالمنطقة الشرقية
ليبيا
حوار.. عميد بلدية تازربو يروي لـ«الوسط»: الخاطفون سألوني عن رصيد حسابي واتهموني ...
ليبيا
«جريدة الوسط»: عودة المنسحبين إلى «الرئاسي» وتشكيل حكومة وحدة وطنية
ليبيا
التاجوري موهبة ليبية تبهر بلاد «العم سام»
رياضة محلية
الدعم النقدي للوقود يثير جدلا بين المؤيدين والمعارضين
ليبيا
داخلية الموقتة: ضبط طلبة هاربين من المدارس في حملة ببنغازي
ليبيا
النائب علي السعيدي: نرحب بأوامر القبض والتحقيق يجب أن يشمل الشركسي والتريكي وبيت...
ليبيا
مانشستر سيتي يوقف ليفربول ويشعل المنافسة من جديد
رياضة عالمية
عبدالحكيم بلحاج: كلفت محاميا للرد على مذكرة النائب العام
ليبيا
مكتب النائب العام يأمر بالقبض على 6 ليبيين بينهم بلحاج والجضران
ليبيا
منع الرياضيين من تناول القهوة
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

يونيسيف: 72 سنة متوسط أعمار الليبيين مواليد اليوم الأول من العام2019