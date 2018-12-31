إدارة الخدمات الصحية في بني وليد تتسلم مخازن «الإمداد الطبي» بعد صيانتها

مخازن جهاز الإمداد الطبي في بني وليد بعد صيانتها. (الإنترنت)

قال مدير الإعلام بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، محمد صالح أبوالنيران، اليوم الاثنين، إن الإدارة تسلمت مخازن جهاز الإمداد الطبي التابعة لها من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعد صيانتها بالكامل.

وأوضح أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» أن أعمال الصيانة لمخازن جهاز الإمداد الطبي في بني وليد «جاءت بحسب المواصفات التي تم الاتفاق عليها من قبل إدارة الخدمات الصحية والشركة القائمة بعملية الصيانة».

وأضاف أن أعمال الصيانة تضمنت صيانة مخازن الأدوية ومبنى الإدارة التابع للمخازن، والسياج الخارجي، وطلاء المبنى بالكامل، منوهًا إلى أن مخازن الإمداد الطبي في بني وليد كانت تعاني عدم الصيانة طيلة السنوات السابقة.

يشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وقَّع في أكتوبر الماضي، مع إدارة الخدمات الصحية في بني وليد، عقدًا لصيانة مخازن جهاز الإمداد الطبي بالمدينة، التي جرى تنفيذها بتمويل من صندوق دعم وتحقيق الاستقرار في ليبيا.