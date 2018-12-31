«داخلية الوفاق» تأذن للمسؤولين الأمنيين بالتواصل مع نظرائهم في المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 ديسمبر 2018, 02:55 مساء

أذن وزير الداخلية المفوض، فتحي باشاغا، لرؤساء المصالح والأجهزة والإدارات العامة ومديريات الأمن بالتواصل رسميًّا مع نظرائهم في المنطقة الشرقية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع لجنة توحيد الجهود الأمنية بين كافة مكونات الوزارة، صباح اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بطرابلس، حسب الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ويأتي هذا الاجتماع لإنجاح ما تم الاتفاق عليه في مبادرة توحيد الجهود الأمنية على كامل التراب الليبي.

ووافق وزيرا الداخلية بحكومتي الوفاق الوطني والموقتة على المبادرة الوطنية التي قُدِّمت لهما لتوحيد الجهود الأمنية وحلحلة كل المختنقات التي تحوْل دون فرض الأمن في كامل التراب الليبي، حسب مدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة الرائد طارق الخراز.

وجاءت المبادرة تحت رعاية مديري أمن بنغازي وطرابلس اللذين عقدا اجتماعًا أمنيًّا بفندق تيبستي بمدينة بنغازي؛ وذلك لمناقشة الصعوبات القائمة التي تراكمت خلال السنوات الماضية.

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