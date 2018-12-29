شركة أميركية توفر المعدات الخاصة بعمليات القلب المفتوح لمركز طبرق الطبي

المعدات الطبية الخاصة بقسم القلب بمركز طبرق الطبي. (الإنترنت)

أكد مدير إدارة الشؤون الطبية بمركز طبرق الطبي الدكتور عدنان بودية، اليوم السبت، أن شركة «Medtronic» الأميركية وفَّرت كافة المعدات المطلوبة الخاصة بعمليات القلب المفتوح بقسم القلب في المركز.

وأضاف بودية في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن «كافة المعدات الخاصة بعمليات القلب المفتوح للكبار والصغار وصلت إلى مركز طبرق الطبي استعدادًا للبداية الفعلية للعمليات».

وقال بودية إن إدارة مركز طبرق الطبي اشترت هذه المعدات الخاصة «من ميزانية المركز وبالتحديد من باب التحسين، وبذلك يكون القسم جاهزًا لإجراء عمليات القلب بكافة أنواعها».

ونوه مدير إدارة الشؤون الطبية بمركز طبرق الطبي الدكتور عدنان بودية، إلى أن المركز أصبح مستعدًّا لاستقبال كافة الحالات من مختلف مناطق ومدن ليبيا وأن «العمليات مجانية وتكون الأسبقية للحالات الحرجة».