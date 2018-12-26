عماري والطاهر يناقشان آلية تفعيل شركات الخدمات العامة من خلال البلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 ديسمبر 2018, 07:14 مساء
عماري والطهار خلال لقائهما بدوان رئاسة الوزاراء في طرابلس. (إدارة التواصل والإعلام)

ناقش عضو المجلس الرئاسي وزير شؤون المجالس المتخصصة محمد عماري زايد، اليوم الأربعاء، مع المفوض بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق الوطني مياد عبدالله الطاهر «آلية تفعيل دور شركات الخدمات العامة من خلال البلديات».

وأضافت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» أن اللقاء تطرق أيضًا إلى مناقشة «تنظيم التواصل مع المنظمات الدولية، والتأكيد على تفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية».

وأضافت إدارة التواصل والإعلام أن عماري والطاهر ناقشا أيضًا خلال لقائهما بديوان رئاسة مجلس الوزراء «برنامج نقل الاختصاصات، وخطة الوزارة للعام 2019» و«مخصصات وزارة الحكم المحلي في الترتيبات المالية للعام 2019».

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