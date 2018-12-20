«توفير» يفوز بالجائزة الأولى بمسابقة أفضل تطبيق للهاتف النقال

فاز تطبيق «توفير» بالجائزة الأولى بمسابقة أفضل تطبيق للهاتف النقال التي نظمها البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، وقيمتها 10 آلاف دينار ليبي.

ويجمع تطبيق «توفير» كل الأنشطة التجارية مثل محلات الملابس، الساعات، عطور، أحذية، نقالات والخدمية مثل المصورين، المصممين، المبرمجين، كاتبي المحتوى، المتسوقين في مكان واحد ، كما يتميز بطريقة عرض مريحة ويوفر عالزبائن الوقت و الجهد ليجد المنتج الذي يريده و يسهل عالمحل انه يسوق منتجاته و خدماته للزبائن و بأقل تكلفة.

وفاز بالجائزة الثانية تطبيق «أسطى» وقيمتها 5 آلاف دينار بينما فاز بالجائزة الثالثة تطبيق «اللغة الانجليزية للأطفال» وقيمتها 2500دينار.

يذكر أن مسابقة أفضل تطبيق للهاتف النقال جرت بمشاركة 70 طالب من مختلف الجامعات الليبية.

وحضر حفل الختام وزير الاقتصاد و الصناعة المفوض بحكومة الوفاق علي العيساوي ومدير البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة.

العيساوي يجتمع بوزير الاقتصاد المصري بالقاهرة

ولفت الوزير المفوض علي العيساوي إلى أن «الوزارة عبر البرنامج الوطني مستعدة لدعم و تبني اصحاب المشاريع الإبداعية و المبتكرين».