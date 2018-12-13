العيساوي يجتمع بوزير الاقتصاد المصري بالقاهرة

اجتمع بالعاصمة المصرية القاهرة السيد وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق الوطني علي العيساوي، بوزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار ، وذلك على هامش المؤتمر السابع لوزراء الاقتصاد والتجارة الأفارقة والذي يختتم أعماله اليوم الخميس.

وقال المكتب الإعلامي بالوزارة إن الاجتماع «تناول سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وإعادة تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين الشقيقين وسبل مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية».

ونقل المكتب الإعلامي عن وزير التجارة والصناعة المصري «امتنانه لمشاركة دولة ليبيا بوفد رفيع المستوى برئاسة وزيرالاقتصاد والصناعة، حيث أشاد بالعلاقات الأخوية العميقة بين ليبيا ومصر والعلاقات الاقتصادية بينهما».

من جانبه عبر وزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي، عن «شكره لجمهورية مصرالعربية لما شهده من حسن الاستقبال وكرم الضيافة وحسن تنظيم المؤتمر».

وزير الاقتصاد والصناعة المفوض يترأس وفد ليبيا في فعاليات «الكوميسك»

يذكر أن الاجتماع حضره القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا لدى جمهورية مصر العربية فوزي تنتوش، والمكلف بملف التعاون الاقتصادي الأفريقي بوزارة الاقتصاد والصناعة سالم مرغم.