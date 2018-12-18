إحياء اليوم العالمي للغة العربية في جامعة طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018, 08:48 مساء
احتفالية قسم اللغة العربية بجامعة طبرق باليوم العالمي للغة العربية. (بوابة الوسط)

أحيى قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة طبرق، الثلاثاء، اليوم العالمي للغة العربية بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والطلبة، في احتفالية أقيمت بمسرح كلية العلوم بالجامعة.

وقال أستاذ اللغة العربية بالجامعة وأحد منظمي الاحتفالية خالد أفريوات لـ«بوابة الوسط» إن القسم نظم ندوة علمية بعنوان «اللغة العربية بين التعليم والتطبيق» تزامنًا مع الاحتفال الذي أقرته الأمم المتحدة في 18 ديسمبر من كل عام احتفالًا باللغة العربية بعد أن اعتمدتها الجمعية العامة لغة عمل رسمية، لتكون إحدى اللغات الست التي تعمل بها الأمم المتحدة.

وأضاف أفريوات أن اللغة العربية «لها مكانة عظيمة فهي لغة القرآن الكريم مما جعلها تتمتع بمكانة عظيمة ومميزة في قلوب الكثيرين وخاصة من العرب والمسلمين، فهي اللغة الأولي والباقية إلى النهاية»، موضحًا أن الاحتفالية جرى خلالها عرض عدد من الأوراق البحثية لعدد من أساتذة القسم والمهتمين باللغة العربية وفروعها.

وأشار أفريوات إلى أنهم قدموا في نهاية الندوة عددًا من المقترحات من شأنها المحافظة على اللغة العربية «من تلك التيارات التي تخرج لنا كل مرة وتدعو بتعميم اللهجات الدارجة وترسيخها في المقررات الدراسية والبرامج التوعوية».

وحضر الاحتفالية رئيس جامعة طبرق الدكتور عبد العزيز بوحليقة وعميد كلية الآداب الدكتور أحميده سالم وعدد من أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات جامعة طبرق.

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