من حصيلة رسوم بيع النقد الأجنبي.. تخصيص مليار دينار لتنمية الجنوب

اجتماع السراج مع أعضاء من مجلسي النواب والدولة لبحث توفير احتياجات الجنوب يوم 10 ديسمبر 2018. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، قراره رقم 1686) لسنة 2018، الذي أقر بموجبه تخصيص مبلغ مالي قدره مليار دينار لتنمية وتطوير الجنوب، وفق نص المادة الأولى من القرار الذي نشره مكتبه الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك».

ونصت المادة الثانية من القرار على أن «تمول القيمة المالية المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القرار من حصيلة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي بموجب القرارين رقم (1300) لسنة 2018 ورقم (1) لسنة 2018 المشار إليهما».

وشددت المادة الثانية من القرار على أن «تتولى وزارة التخطيط التنسيق والتشاور مع القطاعات والأجهزة المعنية لتحديد المشروعات المستهدفة بتنمية وتطوير الجنوب»، على أن «يتولى المجلس الرئاسي إصدار قرار باعتماد المشروعات المستهدف تنفيذها بالتشاور مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة». وفق نص المادة الرابعة من القرار.

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وكان السراج أعلن في بيان أنه أصدر «قرارات وتوصيات تستهدف تفعيل مؤسسات الدولة الأمنية والاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة الجنوبية»، وأكد أنه «تم اليوم تخصيص 120 مليون دينار للمشاريخ الخدمية العاجلة، بالإضافة إلى تخصيص ترتيبات مالية استثنائية بمبلغ مليار دينار لمشاريع تنمية وتطوير الجنوب لتنطلق مطلع العام المقبل».

كما أكد رئيس المجلس الرئاسي في البيان أنه سيعمل «على إيجاد حلول لأزمة الجنوب بطريقة فعالة» وإيجاد «تسوية في إطار الحوار والتشاور» وسيقوم «بتسوية ما وقع من أحداث ومعالجة تداعياتها من خلال الآليات والروابط الاجتماعية»، إلا أنه طلب من الجميع «اللجوء للغة العقل والحكمة والبعد عن التشنج والتصعيد» داعيًا إلى العمل «معًا نحو المصالحة والبناء».