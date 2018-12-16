العقيد صلاح هويدي يعتذر عن توليه مديرية أمن سلوق - قمينس

أعلن مدير أمن بنغازي السابق العقيد صلاح أحمد هويدي، عن اعتذاره قبول تكليفه بمهام مدير أمن (سلوق- قمينس) الذي كلفه به وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، بعد نقله إليها من مديرية أمن بنغازي، آملًا أن يلقى طلبه قبول الوزير.

كما قدم هويدي عبر تدوينه على حسابه الشخصي عبر موقع «فيسبوك» اعتذاره «إلى أهالي مدينة بنغازي عن ارتفاع وتيرة الجريمة في الأسبوعين الماضيين وبشكل مفاجئ، نظرًا لانشغالهم في تفعيل ولملمة ما تبقى من مديرية الأمن بعد أن تم تدميرها ماديًا ومعنويًا بدون مقار ولا قوة عمومية فعلية، فضلًا عن انتشار الجماعات الإجرامية المسلحة».

وتمنى هويدي، التوفيق للمكلف الجديد بمنصب مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز في مهامه التي وصفها بـ«الصعبة»، مؤكدًا أن الإدارة العامة للبحث الجنائي «ستكون في الموعد لتأمين المدينة وأي مهام أخرى تناط بها، نظرًا لما تحتاجه الإدارة في الأيام المقبلة من ترتيبات وإعادة تنظيم والهيكلة فالمشوار لا يزال طويلا والمهام من صعب إلى أصعب».

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وأصدر وزير الداخلية في الحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الأحد، قرارًا بتنفيذ القسم الأول لحركة نقل مديري الأمن بالمناطق ومديري الإدارات العامة والمكاتب، شمل نقل وتكليف عدد من الضباط بمهام مديري الأمن في بنغازي وأجدابيا والمرج وسلوق - قمينس، وأوجلة - أجخرة.

كما تضمن القرار تكليف عدد من الضباط بمهام مديري للإدارات العامة والمكاتب لكل من الإدارة العامة لأمن المنافذ، ومكتب الشرطة الجنائية الدولية، وإدارة الشؤون الإدارية.