وفد من النواب يجتمع بعضو لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما الروسي

اجتمع وفد من مجلس النواب مع عضو لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما راسول بوتاشيف ومسؤول العلاقات مع الدول العربية باللجنة بمقر المجلس بالعاصمة الروسية موسكو.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق لـ«بوابة الوسط» الجمعة إن «السادة النواب أكدوا خلال الاجتماع على عمق العلاقة بين البلدين وتعويل مجلس النواب والشعب الليبي على دور روسيا في إنهاء الأزمة الحالية في ليبيا».

ولفت بليحق إلى أن النواب طالبوا بـ«أن يكون الموقف الروسي أكثر تفاعلاً مع الأزمة الليبية وأن يجري توطيد العلاقات بين البلدين في كافة المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتأكيد على دعم السلطة الشرعية المتمثلة في مجلس النواب ودعم المؤسسة العسكرية في مكافحة الإرهاب».

من جانبه أكد راسول بوتاشيف على «عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين منذ الاتحاد السوفيتي وبأن العلاقة علاقة إخوة وصداقة».

وأكد المسؤول الروسي على أن «سياسات بلاده المبنية على احترام الشركاء الخارجيين وعدم فرض سياسة روسيا على أحد».

وأضاف: «نعي الدور الهام الذي يقوم به مجلس النواب الذي يمثل كافة أطياف الليبيين وأكد بأن روسيا عادت اليوم بشكل أكبر إلى الشرق الأوسط».

يذكر أن الوفد الذي قابل المسؤول الروسي تكوّن من النواب عائشة الطبلقي وبدر النحيب وحمد البنداق الذين يرافقون رئيس المجلس المستشارعقيلة خلال زيارته إلى روسيا.