وفاة رئيس مديرية أمن طرابلس السابق صلاح السموعي في روما

قال رئيس مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية محمد بوعبدالله، إلى «بوابة الوسط»، الأربعاء، إن رئيس مديرية أمن طرابلس السابق العميد صلاح الدين السموعي توفي صباح اليوم في روما متأثرًا بجراحه، إثر تعرضه لإطلاق نار في العاصمة طرابلس 26 نوفمبر الماضي.