وزير التعليم المفوض يبحث مع السفير الأميركي زيادة عدد الطلاب الليبيين في أميركا

بحث وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل مع السفير الأميركي بيتر بودي، خطط الوزارة للزيادة بشكل كبير في عدد الطلاب الليبيين المؤهلين للحصول على شهادات في الجامعات الأميركية.

وقالت السفارة الأميركية على صفحتها بموقع «فيسبوك» ليل السبت «قام القائم بأعمال الأمريكي، السفير بيتر بودي، بمقابلة وزير التربية والتعليم الليبي، الدكتور عثمان محمد، يوم الجمعة 7 ديسمبر لمناقشة الجهود الأخيرة التي تبذلها الوزارة لتطوير فرص التعليم لجميع الليبيين».

كما ناقش الوزير المفوض مع السفير بودي «الدعم المحتمل من السفارة الأمريكية للمساعدة في تحسين جودة تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية في جميع أنحاء البلاد».

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كما أشاد السفير بودي وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل والمسؤولين بالوزارة لـ«التزامهم بتعزيز مستقبل أكثر إشراقا لجميع الليبيين»، مشيراً إلى «أهمية الاستثمار في التعليم في جلب الازدهار والاستقرار في البلاد».