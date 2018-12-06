ممثلون عن التبو والأمازيغ يرفضون الاعتراف بمشروع الدستور ويعتبرونه «إقصائيًا»

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 06 ديسمبر 2018, 03:23 صباحا

أعلن ممثلين عن قبائل التبو والمجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، رفضهم لمشروع الدستور الليبي الجديد الذي ينتظر الاستفتاء عليه، اعتراضا على ما اعتبروه «إقصائياً وغير ممثل لكافة مكونات الشعب الليبي».

وجاء في بيان مشترك أصدره ممثلون عن التبو والمجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا «أن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا والتبو، لن يعترفوا بهذا الدستور معتبرين الدستور الليبي الذي سيعرض للاستفتاء  دستورا خاصا بالمكون العربي فقط».

وقرر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا والتبو مقاطعة انتخابات الهيئة التأسيسية للجنة صياغة الدستور وعدم الاستفتاء عليه .

واعتبر ممثلي التبو والأمازيغ أن «الاستمرار في فرض سياسة الامر الواقع تحتم علينا ان نحتفظ بحقنا الكامل في تشكيل لجنة دستورية مشتركة لإصدار دستور خاصا بأقاليم التبو والامازيغ».

كما أكدو على التمسك الثابت  لـ«التبو وأمازيغ ليبيا بالحقوق المشروعة الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشان الشعوب الأصلية».

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وادان البيان ، موقف البعثة الاممية في ليبيا لعدم وفائها بالتزاماتها الواردة في الولاية الممنوحة لها وخاصة فيما يتعلق بحقوق الشعوب الاصلية في ليبيا وانحيازها لطف دون اخر .

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