رئيس مفوضية الانتخابات يجتمع مع ماريا ريبير وآلان بوجيه

عماد السايح مع ماريا ريبيرو نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا.5ديسمبر 2018 (المفوضية)

اجتمع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع ماريا ريبيرو نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، وسفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا آلان بوجيه.

واستعرض الاجتماع تحضيرات المفوضية لإجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، وسبل دعم الأمم المتحدة لهذه العملية وآلية التنسيق بين المنظمات التابعة للأمم المتحدة، ومن بينها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الدولية للهجرة ، وذلك لتفعيل برامج الشراكة في عملية الاستفتاء.

السايح: إجراء انتخابات خلال العام الجاري يعتمد على مجلس النواب وما سيصدره من قوانين

كما التقى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، سفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا آلان بوجيه، حيث بحث الطرفان سبل دعم المفوضية في تنفيذ هذا الاستحقاق، وفق أفضل المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن

عماد السايح مع سفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا آلان بوجيه.5ديسمبر 2018 (المفوضية)