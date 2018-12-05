السراج يزور مجلس الأمة الكويتي ويشيد بخبرته التشريعية

زار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج اليوم الأربعاء، مجلس الأمة الكويتي واجتمع مع رئيسه مرزوق علي ثنيان الغانم، مشيدا بخبرة المجلس التشريعية الطويلة في دولة الكويت.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم رحب بالسراج والوفد المرافق له وأكد على العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الليبي والكويتي.



وأضاف المكتب الإعلامي أن رئيس مجلس الأمة الكويتي أعرب خلال اجتماعه مع السراج «عن أمله في أن تجتاز ليبيا الازمة الراهنة لتعود عضوا فاعلا في منظومة العمل العربي المشترك»، مشيرا إلى أن الغان قدم للسراج «شرحا لبرامج وآليات عمل المجلس وما يقوم به من دور كجسم تشريعي في الحياة السياسية في الكويت».



من جانبه شكر السراج رئيس مجلس الأمة الكويتي على حسن الاستقبال، وأبدى «إعجابه بحيوية وفاعلية الدور الذي يقوم به المجلس وانتظام جلساته، وقدم لمحة عن الوضع السياسي في ليبيا مشيرا إلى أن حكومة الوفاق الوطني تمهد وتهيأ الظروف لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية العام المقبل وفقا لخطة الأمم المتحدة».



وشدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج خلال اجتماعه مع الغانم على «أهمية الاستفادة من الخبرة الطويلة للمؤسسة التشريعية في الكويت».

