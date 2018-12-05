«بلدي سرت» يبحث أزمة مياه النهر الصناعي

النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

ناقش اجتماع طارئ في سرت أزمة المياه في المدينة منذ أسبوع، وضم الاجتماع الذي عقد بمرافق خزان القرضابية للمياه عميد بلدية سرت مختار المعداني، وعضو المجلس البلدي رئيس لجنة البنية التحتية غيث عبدالله اوحيدة، ورئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعى بالمنطقة الوسطى مصطفى محمد عبدالجليل، ومراقب التشغيل بجهاز النهر الصناعي المهندس على حافظ.

وقال الناطق الرسمي بالمجلس البلدي لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع بحث وضع الإمداد المائي من أجدابيا إلى سرت، وحل مشاكل الخط الرئيس الذي يغذي منطقة سرت، ووضع حل للاعتداءات العشوائية من المواطنين ومد وصلات غير شرعية للري بالمزارع بمناطق النوفلية وهراوة وسلطان والعامرة والقرضابية وأبوزاهية والسواواة، والطويلة.

وكان المعداني زار مقر الجهاز التنفيذي لمشروع النهر الصناعي، رفقة غيث عبدالله والتقيا رئيس لجنة الإدارة بجهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى المهندس مصطفى الشاوش، وكان في استقبالهما مراقب التشغيل بالجهاز المهندس علي حافظ.

وأفاد المهندس علي حافظ بأن خزان أجدابيا يزود خزان القرضابية بالمياه بمعدل أقل من المعتاد، وذلك للمحافظة على المخزون المائي، وأن إدارة الجهاز بسرت بالتنسيق مع الشركة العامة للمياه تقوم بتوزيع المياه على الأحياء السكنية بالتناوب، إلى حين حل إشكالية المياه بمنطقة السرير - تازربو.