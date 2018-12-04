بالصور.. تصريف مياه الأمطار في بنغازي بـ«إمكانيات محدودة»

أعلنت بلدية بنغازي استمرار تصريف مياه الأمطار وسحب مياه المستنقعات وتسهيل حركة المرور داخل مدينة بنغازي رغم نقص الإمكانيات.

ونوهت البلدية في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن البلدية عكفت على «تسخير كل الإمكانيات المتاحة فى ظل عدم وجود البنية التحتية لشبكات تصريف مياه الأمطار في أغلب الأحياء السكنية في المدينة والنقص في الإمكانيات وعدم توفر المخصصات المالية، حسب قسم الإعلام بلدية بنغازي.

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وأشادت بلدية بنغازى بجهود غرفة العمليات والطوارئ ومكتب المشروعات بالبلدية، والإدارة العامة للبحث الجنائي، وقسم المرور والتراخيص، والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، والشركة العامة للكهرباء .ونوهت إلى جهود «قسم هيئة السلامة الوطنية، وجهاز الحرس البلدي، والشركة العامة للبناء والتشييد، وشركة برقة للمقاولات والاستثمار العقاري، وشركة قصر الطويل للمقاولات والاستثمار العقاري، والشركة الوطنية العقارية .

وحيت البلدية «العمل التطوعى الذي تقوم به مفوضية الكشافة، وجمعية الهلال الأحمر، تعاون الموطنين مع الجهات المعنية.