بالصور.. كشافة بنغازي تزيل آثار الأمطار من الشوارع

عناصر الكشافة خلال إزالة آثار الأمطار. (بوابة الوسط)

أعلنت مفوضية بنغازي للكشافة والمرشدات إنشاء غرفة طوارئ، نظرًا لما تمر به مدينة بنغازي من أحوال جوية وغزارة في هطول الأمطار مما تسبب في إغلاق الطرق وتجمع لبرك المياه الراكدة في الشوارع الرئيسة والفرعية.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بالمفوضية، طارق عميش، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن عناصر الكشافة نزلت إلى الشارع لمساعدة الجهات المختصة في فتح المسارات، وتنظيف الطرق من المخلفات (الأكياس وقوارير البلاستيك والأتربه) وإزالتها من الطرق، ومساعدة المارة والعائلات العالقة.

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وأوضح عميش أن مقر الغرفة سيكون في مبنى مفوضية كشاف بنغازي مقابل الدعوة الإسلامية، وتم تخصيص رقم هاتف وتعميمه لاستقبال طلبات المساعدة، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق نداء للاستعانة بسيارات شفط المياه، للمساهمة في حلحلة الأزمة التي ستستمر طيلة الفترة القادمة خلال فصل الشتاء.

وشهدت مدينة بنغازي خلال الأيام القليلة الماضية هطول أمطار غزيرة مما أدى إلى شلل حركة السير بشكل شبه كامل في المدينة، وغرق بعض المركبات الآلية.

عناصر الكشافة خلال إزالة آثار الأمطار. (بوابة الوسط)

عناصر الكشافة خلال إزالة آثار الأمطار. (بوابة الوسط)