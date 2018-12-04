بالصور.. كشافة بنغازي تزيل آثار الأمطار من الشوارع

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018, 11:00 صباحا
عناصر الكشافة خلال إزالة آثار الأمطار. (بوابة الوسط)

أعلنت مفوضية بنغازي للكشافة والمرشدات إنشاء غرفة طوارئ، نظرًا لما تمر به مدينة بنغازي من أحوال جوية وغزارة في هطول الأمطار مما تسبب في إغلاق الطرق وتجمع لبرك المياه الراكدة في الشوارع الرئيسة والفرعية.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بالمفوضية، طارق عميش، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن عناصر الكشافة نزلت إلى الشارع لمساعدة الجهات المختصة في فتح المسارات، وتنظيف الطرق من المخلفات (الأكياس وقوارير البلاستيك والأتربه) وإزالتها من الطرق، ومساعدة المارة والعائلات العالقة.

مرور بنغازي: استعدادات قصوى لسوء الأحوال الجوية

وأوضح عميش أن مقر الغرفة سيكون في مبنى مفوضية كشاف بنغازي مقابل الدعوة الإسلامية، وتم تخصيص رقم هاتف وتعميمه لاستقبال طلبات المساعدة، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق نداء للاستعانة بسيارات شفط المياه، للمساهمة في حلحلة الأزمة التي ستستمر طيلة الفترة القادمة خلال فصل الشتاء.

وشهدت مدينة بنغازي خلال الأيام القليلة الماضية هطول أمطار غزيرة مما أدى إلى شلل حركة السير بشكل شبه كامل في المدينة، وغرق بعض المركبات الآلية.

عناصر الكشافة خلال إزالة آثار الأمطار. (بوابة الوسط)
عناصر الكشافة خلال إزالة آثار الأمطار. (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسبار أميركي يقترب من الكويكب «بينو» لاستخراج عيّنات منه
علوم وتكنولوجيا
لوكا مودرتش يخطف الكرة الذهبية
رياضة عالمية
السيسي لوزيرة الجيوش الفرنسية: نركز على دعم الجيش الليبي لفرض الأمن والتمهيد ...
ليبيا
بعد 500 مصاب بأعراض شبيهة.. «الوطني لمكافحة الأمراض»: لم نكتشف بؤرًا للكوليرا في...
ليبيا
ماي تطالب ولي العهد السعودي باتخاذ خطوات لعدم تكرار حادث مقتل خاشقجي مستقبلاً
دولى
الدولار يكسر حاجز الخمسة دينارات والاسترليني ينزل إلى 5.92 دينار
ليبيا
الأسرة الرياضية الليبية تودع عميد المصورين
رياضة محلية
غوتيريش يدعو لإنصاف أكثر من مليار شخص يتعايشون حاليًا مع الإعاقة
دولى
بالصور: الأمم المتحدة تعيد تجهيز ملعب العزيزية
رياضة محلية
سكان الأكواخ في المرج يطالبون بـ«مسكن صحي»
ليبيا
لنقي: التقارب بين مجلسي النواب والدولة «وصل إلى درجة كبيرة من التفاهم والتوافق»
ليبيا
النويري: المرجعية الدستورية هي الضمان الوحيد لتنظيم الاختلاف وقيام الدولة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قاتل يعيش على جلدك