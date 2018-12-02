إصابة عاملين اثنين في سطو مسلح نفذه ملثمون بمحل مواد غذائية ببنغازي

أصيب عاملان اثنان في أحد محال بيع المواد الغذائية بمنطقة شبنة في بمدينة بنغازي شرق البلاد، بالرصاص في عملية سطو مسلح نفذه شخصان ملثمان، بحسب مصادر أمنية وطبية في المدينة.

وقالت المصادر لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن مسلحين اثنين ملثمين اقتحما «صالة سعد الفاخري للمواد الغذائية في منطقة شبنة، وباشرا بإطلاق الرصاص فورًا على العمال، ما أدى إلى إصابة كل من محمد عبدالغني (40 عامًا) وشمس الدين عبدالسلام الفاخري (36 عامًا)، وبعد سماع إطلاق النار دخل المواطنون إلى الصالة فهرب المسلحان ولم يتمكنا من سرقة شئ».

وأوضحت المصادر، أنه جرى إسعاف المصابين إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، حيث أصيب عبدالغني في الساقين والجنب وأدخل إلى غرفة العمليات فورًا، بينما أصيب الفاخري في الساق اليمنى، مؤكدين أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات في الواقعة.

يشار إلى أن مدينة بنغازي تشهد خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا في معدل حوادث السطو المسلح الذي أسفر عن مقتل مدنيين واعتداء على آخرين لغرض السرقة، فيما لم يصدر أي بيان من قبل الجهات المختصة حول الانتشار الواسع للظاهرة، في ظل فوضى انتشار السلاح خارج المؤسستين الأمنية والعسكرية.