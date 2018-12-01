شركة البريقة: البنزين متوافر وعمليات توزيع المحطات مستمرة بشكل اعتيادي

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، توافر وقود البنزين «بمعظم خزاناتها» وأن «عمليات التزويد على المحطات مستمرة بشكل اعتيادي»، وفق ما نشرته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم السبت.

وقالت وزارة الداخلية إنها تواصلت مع شركة البريقة لتسويق النفط، وأكدت أن «مخزون المحروقات بمستودعاتها جيد جدًّا وعمليات الإمداد والتزويد طبيعية، بالإضافة لوصول الناقلة أنوار ليبيا يوم أمس لميناء طرابلس البحري على متنها حمولة تقدر بنحو (32) مليون لتر من وقود البنزين، وقد شرعت في تفريغ حمولتها بالتوزيع المباشر على شركات التوزيع ومحطاتها صباح اليوم».

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية، ونبهت إلى أن الازدحام الحاصل على محطات توزيع الوقود يترتب عليه عرقلة في حركة السير داخل الطرقات العامة.