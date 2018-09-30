النقابة العامة للمعلمين ترفض «برنامج تقييم الأداء» وتطالب بإقرار قانون «حماية المعلم»

القاهرة - بوابة الوسط: أحمد المقصبي | الأحد 30 سبتمبر 2018, 10:36 مساء

أعلن المشاركون في الملتقى الثالث للنقابة العامة للمعلمين ونقابات المعلمين بالبلديات رفضهم برنامج تقييم أداء المعلمين المقدم من وزارة التربية والتعليم بحكومة الوفاق، الخاص بالملاك الوظيفي.

وطالب المعلمون المشاركون في الملتقى، الذي عُـقد اليوم الأحد بمدينة المرج، بإقرار «قانون حماية المعلم» المقدَّم من النقابة العامة للمعلمين، المعتمد من اللجنة التشريعية لمجلس النواب، مطالبيين في الوقت نفسه بعدم خوضهم امتحانات تقييم المعلمين، وفق البيان الصادر عنهم.

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وأشار المجتمعون، في بيانهم الذي حمل الرقم «12»،  إلى ضرورة وأهمية مشاركة النقابة العامة للمعلمين في «كل ما يصدر من قرارات تشريعية تخص العملية التعليمية»، مؤكدين ضرورة توفير التأمين الصحي للمعلمين.

وهدد بيان المعلمين بـ«حراك عظيم خلال الاستحقاقات القادمة في بناء الوطن»، حيث إن المعلمين وأسرهم في مختلف بلديات ليبيا يملكون مليون ونصف المليون صوت، وسيكون لهم تأثير كبير في هذة الاستحقات إذ لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

وأعلن المشاركون في الملتقى استمرارهم في اعتصامهم الذي قد بدأوه حتى تتم تلبية مطالبهم  المتمثلة في إصدار قانون «حماية المعلم» ورفع المرتبات والتأمين الصحي.

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