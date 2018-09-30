«تعليم الوفاق»: استعدادات نهائية لبرنامج تقييم أداء المعلمين

عثمان عبدالجليل خلال اجتماع موسع مع اللجنة التنفيدية العليا للامتحانات. (وزارة التعليم)

استعرض وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، الاستعدادات النهائية لبرنامج تقييم أداء المعلمين وتحديد احتياجاتهم التدريبية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع اللجنة التنفيدية العليا للامتحانات واللجنة الفنية المشرفة على برنامج تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين، وفق الصفحة الرسمية لوزارة التعليم.

وبحث الاجتماع الصعوبات والعراقيل التي قد تواجه تنفيذ البرنامج وسبل تذليلها وإيجاد الحلول الناجعة لها.

كانت وزارة التعليم حددت أيام الأول والثاني والثالث من شهر أكتوبر المقبل موعدًا لإجراء تقييم الاحتياجات التدريبية للمعلمين.