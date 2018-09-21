بالفيديو: النقيب فرج قعيم يسلم درع تكريم للقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر

النقيب فرج قعيم مع المشير خليفة حفتر. 20 سبتمبر 2018. (قناة ليبيا الحدث)

سلم وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني النقيب فرج قعيم درع تكريم وتلا شهادة تقدير إلى القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر مقدمة من قبيلة العواقير خلال مراسم حفل تكريم.

حيث أقامت قبيلة العواقير بحضورعدد من أبناء قبائل شرق ليبيا حفلًا لتكريم القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، وفقًا لقناة «ليبيا الحدث».

وحيا المشير خليفة حفتر «قبيلة العواقير وجميع قبائل الشرق الذين قدموا أبناءهم لأجل المعركة على الإرهاب»، مشيدًا بـ«التضحيات التي قدموها في تحرير بنغازي ودرنة من الجماعات الإرهابية».

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في 19 أغسطس الماضي، ترحيبه بإطلاق وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني النقيب فرج قعيم «بعد اعتقاله غير المبرر لعدة أشهر»، وفق تصريح تلقته «بوابة الوسط».

وقال المجلس الرئاسي إنه تعامل «مع هذه القضية بحكمة وروية وتجنب التصعيد حرصًا فقط على سلامة قعيم وعلى السلم الاجتماعي»، مؤكدًا: «رفضهم القاطع لانتهاكات حقوق الإنسان التي تشمل الاعتقال غير المبرر وخارج إطار القانون».

يذكر أن القيادة العامة للجيش أُطلقت سراح وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني النقيب فرج قعيم، في 19 أغسطس الماضي، بعد وساطة قادها عدد من أعيان القبائل المعروفة في شرق ليبيا مع القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بعد ما اعتقل لمدة 9 أشهر بعد تهديده للمشير حفتر.

النقيب فرج قعيم يقرأ شهادة تكريم المشير خليفة حفتر. 20 سبتمبر 2018. (قناة ليبيا الحدث)

النقيب فرج قعيم وعلي القطراني يسلمون درع التكريم للمشير حفتر. 20 سبتمبر 2018. (قناة ليبيا الحدث)

مشايخ قبيلة العواقير خلال تكريم المشير خليفة حفتر. 20 سبتمبر 2018. (قناة ليبيا الحدث)