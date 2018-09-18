إعلان النتائج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد

أعلنت اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد، اليوم الثلاثاء، النتائج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد التى أقيمت يوم السبت الخامس عشر من سبتمر الجاري.

وفاز من مرشحي الفئة العامة كل من: خيري سالم المهدي، ومسعود فرج الدائري، ومحمد امبارك تخيخ، وأبوبكر حامد أنوير، وسالم علي أنوير.

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وعن فئة الاحتياجات الخاصة فاز كل من شرف الدين كنشيل، إضافة إلى فوز سعاد الفاسي بن دلة عن فئة المرأة.

كما أعلنت اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد فتح باب الطعون ليتم بعدها نشر النتيجة النهائية والمصادقة عليها من قبل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.