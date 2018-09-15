اللجنة المركزية تعلن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية ببني وليد ودرج

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 سبتمبر 2018, 10:29 مساء

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، مساء اليوم الأحد، نسبة المشاركة من قبل الناخبين في الانتخابات البلدية لكل من المجلس البلدي بني وليد والمجلس البلدي درج التي جرت اليوم.

وقالت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن النسبة الكلية للمشاركة في انتخابات المجلس البلدي بني وليد بلغت «32%»، بواقع «7.203» مقترعين من إجمالي عدد الناخبين المسجلين، موضحة أن عدد الرجال الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات بلغ «5.821» بواقع «40%»، بينما بلغ عدد النساء «1.382» امرأة بواقع «17%».

وأضافت اللجنة أن النسبة الكلية للمشاركة في انتخابات المجلس البلدي درج بلغت «40%» بواقع «1.753» مقترعًا من إجمالي عدد الناخبين المسجلين، موضحة أن نسبة الرجال الذين أدلوا بأصواتهم بلغت «44%» ونسبة النساء «34%».

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