محطة التحلية بطبرق تقلص إنتاج المياه إلى النصف بسبب نقص مواد التشغيل

أكد مصدر من محطة تحلية مياه البحر في طبرق، أنهم اضطروا إلى تقليص كمية الإنتاج اليومي للمياه من المحطة إلى النصف بسبب نقص المواد الكيميائية اللازمة للتشغيل، منوهًا إلى أن الكمية الموجودة لدى المحطة قاربت على النفاذ.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن «نقص المواد التشغيلية هو السبب الرئيسي في تقليص نسبة الإنتاج اليومية من 36 ألف متر مكعب إلى 18 ألف متر مكعب وقد تنخفض إلى الثلث حتى تصلهم كمية المواد التشغيلية من الإدارة».

وأضاف المصدر أن العاملين بالمحطة يواصلون الليل بالنهار من أجل ضمان عدم توقف المحطة عن العمل بشكل كامل لأنها المصدر الوحيد للمياه في مدينة طبرق.

وأشار إلى أن هناك شحنة من المواد الكيميائية من المتوقع وصولها يوم 23 سبتمبر الجاري إلى ميناء بنغازي البحري ستكون مخصصة لمحطات تحلية المياه في بوترابة بالمرج ودرنة وطبرق.

وتعد محطة تحلية مياه البحر بطبرق المصدر الوحيد للمياه بالمدينة حيث تنتج ما لا يقل عن 36 ألف متر مكب يوميًا من المياه ويسعى مسؤولو الشركة لإجراء عمرة وصيانة للمحطة قبل توقفها عن العمل لقدمها ونقص قطع الغيار بها.