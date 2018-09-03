المستشفى الميداني في طرابلس يعلن آخر حصيلة للاشتباكات

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الإثنين 03 سبتمبر 2018, 03:49 مساء
سحب الدخان تتصاعد جراء الاشتباكات في طرابلس. (بوابة الوسط)

أعلن المستشفى الميداني بطرابلس سقوط 41 قتيلاً و 128 جريحًا و8 مفقودين بينهم مدنيون، وهي حصيلة الاشتباكات التي تشهدها الضواحي الجنوبية من العاصمة طرابلس حتى الآن.

وأوضح مسؤول مكتب الإعلام بإدارة شؤون الجرحى بالمستشفى، مالك مرسيط، في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط»، اليوم الاثنين، أن عمليات الإجلاء والإسعاف ونقل الجثث لا تزال مستمرة، وفرق الإسعاف تعمل بشكل متواصل في المستشفيات الميدانية قرب مواقع الاشتباكات.

وجرى نقل عدد من جرحى مخيم نازحي تاورغاء المصابين، مساء أمس الأحد، جراء سقوط قذيفة على مخيم الفلاح 2 بينهم سيدة وطفلة، إلى مصحة خاصة على حساب إدارة شؤون الجرحى بسبب نقص الإمكانات والخدمات الصحية، وفق المصدر.

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