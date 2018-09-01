تواصل الاشتباكات بمحيط معسكر اليرموك في طرابلس

أكد الناطق باسم الأمن المركزي أبوسليم، مهند معمر، تواصل الاشتباكات العنيفة بمحيط معسكر اليرموك في العاصمة طرابلس، مشيرًا إلى أن الاشتباكات الدائرة في المنطقة «يتم فيها استعمال الأسلحة الثقيلة المتمثلة في صواريخ الهاوزر، والمدفعية والدبابات».

وأضاف معمر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن سلاح المدفعية والصواريخ التابع لهم «قام بتدمير دبابة نوع (BNB) تابعة لميليشيات الكاني، كانت تحاول التقدم إلى محيط منطقة الخلاطات».

ونوه معمر إلى خرق الهدنة التي أعلن الاتفاق بشأنها ليل أمس الجمعة، متهمًا «ميليشيات الكاني بخرقها منذ صباح اليوم السبت باستهدافهم فندق الودان وإصابة الدور الرابع، الأمر الذي أسفر عن ثلاث إصابات من بينها واحد في حالة حرجة» وفق قوله.

وتشهد الضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية منذ الأحد الماضي، توترًا أمنيًّا ارتفعت حدته إلى اشتباكات عنيفة وتبادل للصقف بين مجموعات مسلحة من طرابلس وخارجها، فيما لم تنجح جهود التهدئة التي تقودها شخصيات اجتماعية في احتواء الموقف حتى الآن.