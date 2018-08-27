البعثة الأممية تحذر من «حدوث مواجهة عسكرية واسعة النطاق» في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 أغسطس 2018, 06:15 مساء

حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، «من أن تزايد المجموعات المسلحة والأعمال العدائية والخطاب العدائي» من شأنه أن «ينذر بخطر حدوث مواجهة عسكرية واسعة النطاق» في العاصمة طرابلس.

وتشهد ضواحي جنوب شرق العاصمة طرابلس، منذ أمس الأحد، توترًا أمنيًا تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة بين عدد من التشكيلات المسلحة منذ فجر اليوم الاثنين، تسبب في مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

اقرأ أيضًا: الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري لـ«الأعمال العدائية» في طرابلس

وقالت البعثة الأممية في بيان اليوم الاثنين، إنها «تتابع بقلق شديد الاشتباكات الجارية في طرابلس وما حولها»، داعية «جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية» و«عودة الهدوء» في العاصمة الليبية.

وأعربت البعثة «عن القلق من استخدام النيران العشوائية والأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية ذات الكثافة السكانية العالية مما يهدد أرواح المدنيين»، مذكرة «جميع الأطراف بواجبها في حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان».

اقرأ أيضًا: الأمن المركزي بأبوسليم: قوّات مشتركة من العاصمة تحاصر «ميليشيات» تقدمت إلى عين زارة

وشددت البعثة «على أنه يجب عدم السعي إلى تحقيق الأهداف السياسية عن طريق العنف»، مجددة التأكيد على «دعمها لحكومة الوفاق الوطني» ودعوة «جميع الأطراف إلى بذل جهود جدية في سبيل توحيد مؤسسات الدولة».

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في ختام البيان، أنها «تقف على أهبة الاستعداد لدعم جميع الجهود المبذولة لتهدئة الوضع وتعرض الاستفادة من مساعيها الحميدة لهذا الغرض».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمد صلاح يشتبك مع اتحاد الكرة المصري ووكيله يصعّد الأزمة
رياضة عالمية
«غلوبال ريسك إنسايتس»: معركة الهلال النفطي لم تنته.. وحفتر أصبح الشخصية الأهم في...
ليبيا
«الرئاسي» عن برنامج الإصلاح: التشاور مع «المركزي» ما زال جاريًا.. لتجنب الطعون ...
ليبيا
أمين سر المصرف المركزي عن الإصلاحات الاقتصادية: المجلس الرئاسي غيَّر رأيه في ...
ليبيا
فرانس برس: جماعات جهادية ومسلحة تغيّر ولاءها بحسب مصالحها في ليبيا
ليبيا
مؤشر تكلفة المعيشة: قفزة في أسعار البروتينات والحبوب والألبان والفواكه ...
ليبيا
المركزي: التضخم 19.5% في الربع الأول وستة أسباب وراء تصاعد الغلاء
ليبيا
بعثة الأمم المتحدة تنفي وجـود أي «صفقة» بين حفتر ووليامز
ليبيا
أميـر إماراتي يعرض شراء نادي ليفربول بسعر تاريخي
رياضة عالمية
تشاد تنشر قوات بالقرب من حدودها مع ليبيا
ليبيا
فرنسا: علمنا بمؤتمر روما حول ليبيا وندعم كل المبادرات لتحقيق المصالحة
ليبيا
نشرة فرنسية تتحدث عن خفايا الصراع بين «المركزي» والمصرف الليبي الخارجي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة حديثة عن شرب كأس نبيذ يوميا .. هل مضر أم مفيد للصحة