الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري لـ«الأعمال العدائية» في طرابلس

بروكسل - بوابة الوسط: علي أوحيدة | الإثنين 27 أغسطس 2018, 05:38 مساء

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إلى وقف فوري لـ«الأعمال العدائية» الجارية في العاصمة طرابلس.

وقالت ناطقة باسم الاتحاد الأوروبي لـ«بوابة الوسط» إن اندلاع العنف المفاجئ في طرابلس «مثير للقلق... نحن نتابع الوضع عن كثب. وندعو جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية على الفور».

وأكدت الناطق الأوروبية أنه «لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا ، بل إن الحل هو سياسي».

وأضافت أنه كما أشار إلى ذلك وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، فإن الاتحاد «يدعم بقوة عملية الوساطة الشاملة للأمم المتحدة وجهود الممثل الخاص للأمين العام للأم المتحدة غسان سلامه للتوصل إلى حل دائم للأزمة في ليبيا».

وختمت الناطقة الأوروبية حديثها لـ«بوابة الوسط» بالقول «إن الاتحاد الأوروبي يتوقع من جميع الجهات الليبية الشرعيىة الفاعلة الالتفاف نحو هذا الهدف والسعي لحل وسط ووضع مصالح الشعب الليبي أولًا».

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