الأمن المركزي بأبوسليم: قوّات مشتركة من العاصمة تحاصر «ميليشيات» تقدمت إلى عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الإثنين 27 أغسطس 2018, 02:16 مساء
سحب الدخان في جراء الاشتباكات في طرابلس. (صفحات التواصل الاجتماعي)

قال الناطق باسم قوات الأمن المركزي بأبوسليم، مهند معمر، اليوم الإثنين إنّ قوات ما يعرف محليًا باسم «الكانيات» اقتحمت مقر الكتيبة 42 التابعة لرئاسة الأركان بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الإثنين، مؤكدًا أنّ الاشتباكات التي دارت قرب المقر بمنطقة عين زارة أدت إلى سقوط ثلاثة قتلى، وهم مدنيّ واثنان من قوّات الأمن.

وأضاف معمر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن قوّات مشتركة من «كتيبة ثوار طرابلس» وجهاز الأمن المركزي بأبو سليم، وقوة الردع المشتركة بأبو سليم، وقوات الدفاع التابعة لوزارة الدفاع برئاسة الأركان العامة بحكومة الوفاق الوطني، وقوات الأمن المركزي لتأمين فرع شمال طرابلس المعروفة باسم «كتيبة النواصي» وكتيبة الدبابات بأبو سليم، تحاصر حاليًا القوّة المقتحمة.

وشهدت الضواحي الجنوبيّة للعاصمة طرابلس اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة صباح اليوم، بين قوات تتبع ما يعرف بكتيبة ثوار طرابلس وقوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.

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