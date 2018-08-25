تصدير أكثر من 13 ألف طن «أمونيا» بميناء البريقة إلى مالطا

الناقلة يارا ناعوما «YARA NAUMA» داخل ميناء البريقة. (تصوير: صلاح ناصف)

رست الناقلة يارا ناعوما «YARA NAUMA»، اليوم السبت، على رصيف ميناء البريقة النفطي (80 ﻛﻠﻢ ﻏﺮﺏ مدينة أجدابيا) لتحميل نحو 13730 طنًّا من مادة «الأمونيا» سيجري تصديرها إلى مالطا.

وقال وكيل شركة «العمران الدولية للملاحة البحرية طبرق»، بوبكر العمامي لـ«بوابة الوسط»، إن الناقلة التي ترفع علم النرويج، دخلت حوض الميناء صباح أمس الجمعة قادمة من ألمانيا، وستتجه ﺇﻟﻰ مالطا لتصدير 13730 طنًّا من مادة «الأمونيا».

وأضاف العمامي أن الناقلة بقيادة الربان الروسي أندر زلوبين، مشيرًا إلى أن مدة الشحن التي تحتاجها الناقلة لإكمال حمولتها تستغرق ثلاثة أيام متواصلة.