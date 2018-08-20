إقبال كبير في سرت على شراء الأضاحي المستوردة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 20 أغسطس 2018, 05:35 مساء

شهدت مواقع بيع الأضاحى المستوردة فى سرت وأبوهادى، اليوم الاثنين، إقبالا كبيرا من قبل المواطنيين بالمدينة وضواحيها الذين قاموا بإجراءات الحجز عبر الشركات المختصة ببيع الأضاحي المستوردة.

وقال فرج الهمالي أحد المشرفيين على بيع الأضاحي بموقع الزعفران لـ«بوابة الوسط» إن إقبال المواطنين على الشراء «كبير» مشيرا إلى بيع أكثر من 2600 رأس من الأضاحي الأسبانية اليوم الاثنين وأمس الأحد.

وأوضح الهمالي أن الأضاحي المستوردة يجري بيعها للمواطنين بقيمة 425 دينار بالصك المصدق، إضافة إلى التعامل بالبيع نقدا للمواطنيين دون حجز وبنفس القيمة.

وفي موقع بيع الأضاحي بمنطقة أبوهادي، قال الحاج أبولبيدة القذافي المشرف على الموقع، أنهم تمكنوا من بيع أكثر من 3 آلاف رأس من الأضاحي الأسبانية على دفعتين.

ورصدت «بوابة الوسط» من جهة أخرى أسعار بيع الأضاحي الوطنية بسوق سرت للبيع المواشي، حيث تراوحت أسعارها نقدا ما بين 700 دينار وحتى 1300 دينار، وتزيد بنسبة 40% عن السعر النقدي في حال التعامل بالصك.

ولاحظ مراسل «بوابة الوسط» في سرت أن إقبال المواطنين على شراء الأضاحي الوطنية ضعيف مقارنة بالأضاحي المستوردة، بسبب قلة السيولة النقدية وارتفاع الأسعار.

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