صنع الله يبحث إمكانية توطين مصفاة كولومبي التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار بالجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 أغسطس 2018, 11:45 صباحا
اجتماع رئيس مجلس إدارة المؤسسة مع رئيس لجنة إدارة شركة زلاف ليبيا.(المؤسسة الوطنية للنفط)

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، مع رئيس لجنة الإدارة شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، الدكتور خليفة رجب عبدالصادق، إمكانية توطين مصفاة كولومبي التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار بالجنوب.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان صادر عنها مساء الخميس، إن الاجتماع الذي حضره الدكتور محمد اللب مستشار مجلس الإدارة، ناقش إمكانية توطين مصفاة كولومبي التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار بالجنوب بعد أن تم إضافة نشاط التكرير للشركة والتي شرعت مباشرة في دراسة المصفاة من جميع النواحي.

وأكد البيان، أنه تم الاتفاق على موافاة المؤسسة بتقرير عن حالة ووضع المصفاة والخطوات الواجب اتخاذها حيال هذا الأمر، كما تم التطرق إلى عدة مواضيع تخص نشاط الشركة والإجراءات التي قامت بها حتى الآن.

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