مصدر محلي: مسلحون يتبعون ميلشيا البقرة يغلقون طريق البيفي بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 16 أغسطس 2018, 01:53 صباحا

أكد مصدر محلي قيام ميلشيا بشير خلف الله الشهير بـ«البقرة»، ليل الأربعاء، باغلاق طريق «البيفي» بطرابلس.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» إن «مسلحون يتبعون ميلشيا بشير خلف الله المعروف بالبقرة باغلاق طريق البيفي ردا على إغلاق أهالي منطقة سوق الجمعة، طريقين يربطان مطار معيتيقة بوسط طرابلس».

وأشار المصدر إلى أن عددًا من أهالي منطقة سوق الجمعة، أقفلوا صباح الأربعاء طريقين حيويين يربطان بين مطار معيتيقة ومركز العاصمة طرابلس.

ولفت المصدر إلى أن رد فعل أهالي المخطوفين، جاء على خلفية خطف خمسة من المدنيين من سكان المنطقة من قبل «مجموعة خارجة عن القانون» تتبع مجموعة مسلحة يقودها بشير خلف الله المكنى بـ (البقرة).

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