إعلان موعد صرف تعويضات المنازل المتضررة في سرت

أحد المنازل المتضررة في سرت . (أرشيفية : بوابة الوسط)

أعلنت بلدية سرت، اليوم الثلاثاء، بدء الإجراءات التنفيذية لقرار المجلس الرئاسي بشأن تعويض أصحاب المنازل المتضررة نتيجة حرب تحرير سرت من تنظيم «داعش» بعد إجازة عيد الأضحي.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي بناءً على قرار المجلس الرئاسي رقم 661 لسنة 2018م بشأن حصر المنازل المتضررة نتيجة الحرب ضد تنظيم داعش بالمدينة سنة 2016م.

وفي يوليو الماضي، أعلنت بلدية سرت قوائم المستفيدين من بدل الإيجار لأصحاب المنازل المدمرة بمنطقة الجيزة البحرية، وأشارت إلى أن صرف القيمة المالية لحساب المواطن سيكون على شكل حافظة لكل مصرف على حدة.