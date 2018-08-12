تكليف لجنة للإشراف على أعمال النظافة بشوارع طرابلس

قرر المفوض بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق الوطني، بداد قنصو، تشكيل لجنة تتولى الإشراف على متابعة أعمال تنظيف شوارع مدينة طرابلس من القمامة، بحسب ما نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد.

وتضم الجنة المشكلة بحسب قرار قنصو رقم (130) لسنة 2018، وكيل وزارة الحكم المحلي للشؤون الفنية رئيسًا وعضوية كل من رئيس جهاز الحرس البلدي ومدير إدارة شؤون الإصحاح البيئي بالوزارة ومدير إدارة المتابعة وضمان الجودة بالوزارة وعزالدين منصور مرشان.

وستتولى اللجنة أعمال الإشراف والمتابعة لأعمال إزالة القمامة وتنظيف الشوارع الرئيسية الكائنة ضمن اختصاصات شركة الخدمات العامة في طرابلس، على أن تقدم عملها خلال ثلاثة أيام من صدور قرار تشكيلها موضح به الأسباب الرئيسية لتكدس القمامة وتحديد الجهات المقصرة في ذلك.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج أمهل، أمس السبت، كلاً من وزارة الحكم المحلي وشركة الخدمات العامة ثلاثة أيام لرفع القمامة وتنظيف شوارع العاصمة طرابلس.