«موازنة الأسعار» لـ«المركزي»: فتح الاعتمادات للصندوق سيرفع المعاناة عن المواطنين

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | السبت 11 أغسطس 2018, 03:13 مساء
رئيس مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار جمال شعبان. (بوابة الوسط)

طالب صندوق موازنة الأسعار، السبت، المصرف المركزي بالتعاون مع الصندوق من أجل توفير المواد الغذائية للمواطن، داعيًا إلى فتح الاعتمادات للصندوق التي سترفع المعاناة عن المواطنين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الصندوق جمال شعبان، في تصريحات هاتفية إلى «بوابة الوسط»، أن الصندوق عجز عن توفير السلع بسبب عدم فتح اعتمادات للصندوق، ولم تعد هناك منافسة بين الدولة والقطاع الخاص.

وتواجه البلاد موجة جديدة من ارتفاع أسعار، فيما من المنتظر أن يصدر المصرف المركزي قرارات جديدة بشأن الاعتمادات المستندية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتابع رئيس الصندوق قائلاً: «نعمل على أن بيع السلع التي يتم استيرادها عبر الصندوق بسعر مراقب مما يتيح للمواطن إمكانية الشراء، ولا ندع فرصة لاستغلال بعض التجار الوضع الحالي للمواطنين، خصوصا أنهم أصبحوا بلا منافس».

ورفض إسناد أسباب ارتفاع الأسعار لجهة محددة، لكنه قال: «إن عدم توحيد المؤسسات ووضع ضوابط للحدود وعدم الرقابة من أهم الأسباب».

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