سلامة وويليامز يناقشان مع السراج 4 ملفات رئيسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أغسطس 2018, 05:50 مساء

اجتمع، الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز؛ لمناقشة التطورات السياسية في البلاد، التي ركزت على أربعة ملفات رئيسية.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع ناقش «المسار السياسي والإصلاحات الاقتصادية والانتخابات البلدية، وإصلاح المؤسسات الأمنية».

والتقى سلامة وويليامز في وقت سابق اليوم بمقر البعثة الأممية في طرابلس ووفد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، لمناقشة الوضع الأمني في الجنوب وسبل تحسينه.

والتقى المبعوث الأممي إلى ليبيا، بمقر بلدية طرابلس المركز، عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي ووكيل الديوان بالبلدية، بحضور عدد من أعضاء البعثة الأممية بليبيا.

وقالت بلدية طرابلس المركز، في بيان صادر عنها إن اللقاء سلط الضوء على القضايا المحلية والاستحقاقات الانتخابية القادمة، خاصة الانتخابات البلدية، بالإضافة إلى عدد من القضايا التي تهم البلاد والمواطن والشأن السياسي.

وكان المبعوث الأممي بحث، الاثنين، مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي تطورات المسار السياسي في ليبيا والاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

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