وصول شاحنتي أسطوانات غاز إلى سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 23 يوليو 2018, 03:39 مساء
اسطوانات غاز في سرت. (أرشيفية: بوابة الوسط)

وصلت شاحنتان محملتان بأسطوانات غاز الطهي إلى مركزي التوزيع بالغربيات جنوب سرت ومركز الزعفران

وقال مصدر إعلامي ببلدي سرت، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن الشاحنة الأولى على متنها 490 أسطوانة، وزعت في الصباح الباكر وسط ازدحام كبير للمواطنين، نظرًا لانقطاع الغاز لأكثر من شهر

ووصل سعر أسطوانة الغاز عند استبدالها إلى 30 دينارًا للأسطوانة، في حين يبلغ سعرها من مصدرها دينارين ونصف الدينار، وفق المصدر

كما وزع مركز الغربيات 490 أسطوانة، وستصل الشاحنة الثالثة غدًا الثلاثاء إلى مركز مكمداس وعلى متنها 490 أسطوانة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لأول مرة: الكاف يمنح الأندية الليبية حقها بمشاركة رباعية في أفريقيا
رياضة محلية
فيديو بوابة الوسط | فريق ليبي - أميركي يجري عمليات قلب مفتوح لثلاثة أطفال
فيديو
الأرصاد: ارتفاع الحرارة ورطوبة عالية في الساحل
ليبيا
بالفيديو: أمواج من القمامة البلاستيكية تجتاح سواحل الدومينيكان
دولى
كلوب يوجه كلمات هامة لمحمد صلاح
رياضة عالمية
«الرئاسي» يخصص 113.8 ألف دينار لرصف طريق في بلدية سوق الجمعة
ليبيا
استقرار الدينار أمام الدولار.. وتراجع مقابل اليورو والإسترليني
ليبيا
«تحدي كيكي» يتسبب فى حوادث خطيرة
منوعات
دستور كوبي جديد يعترف بالملكية الخاصة ويقلص مهام الرئيس
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد مذهلة لتناول كوب ماء صباحًا