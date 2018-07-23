وصول شاحنتي أسطوانات غاز إلى سرت

اسطوانات غاز في سرت. (أرشيفية: بوابة الوسط)

وصلت شاحنتان محملتان بأسطوانات غاز الطهي إلى مركزي التوزيع بالغربيات جنوب سرت ومركز الزعفران

وقال مصدر إعلامي ببلدي سرت، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن الشاحنة الأولى على متنها 490 أسطوانة، وزعت في الصباح الباكر وسط ازدحام كبير للمواطنين، نظرًا لانقطاع الغاز لأكثر من شهر

ووصل سعر أسطوانة الغاز عند استبدالها إلى 30 دينارًا للأسطوانة، في حين يبلغ سعرها من مصدرها دينارين ونصف الدينار، وفق المصدر

كما وزع مركز الغربيات 490 أسطوانة، وستصل الشاحنة الثالثة غدًا الثلاثاء إلى مركز مكمداس وعلى متنها 490 أسطوانة.