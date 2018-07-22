«الكهرباء»: قطع التوصيلات غير الشرعية عن 82 موقعًا ومحلاً تجاريًّا وصناعيًّا في زليتن

قالت الشركة العامة للكهرباء، إن الفرق المعنية بمتابعة التوصيلات غير الشرعية للتيار الكهربائي في زليتن، تمكنت من قطع التوصيلات عن 82 موقعًا ومحلاً تجاريًّا وصناعيًّا بالمنطقة، في إطار حملتها المستمرة لوقف التعدي على الشبكة العامة.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد، أن عدد التوصيلات غير الشرعية التي تم قطعها في منطقة زليتن بلغ نحو 41 موقعًا و30 محلًا تجاريًّا و11 محلاً صناعيًّا، بالإضافة إلى إطفاء الكشافات التي تعمل نهارًا من قبل بعض الأنشطة التجارية التي تسببت في ارتفاع الأحمال على المنطقة.

وبينت الشركة أن هذه العملية جرى تنفيذها من قبل ثلاث فرق فنية جرى تشكيلها بالتعاون بين الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية وإدارتي خدمات المستهلكين وتوزيع زليتن، وبدأت عملها الخميس الماضي بحملة واسعة استهدفت قطع التوصيلات غير الشرعية للتيار الكهربائي للأنشطة التجارية والصناعية والزراعية داخل نطاق منطقة زليتن.

وتتواصل حملة الشركة العامة للكهرباء المعنية بقطع التوصيلات غير الشرعية للتيار في عدد من المناطق، في إطار جهود الشركة للحد من الأحمال الزائدة على الشبكة الكهربائية، حيث تضطر الشركة إلى طرح الأحمال بعدد ساعات أكبر على مناطق البلاد في محاولة منها للتغلب على الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.