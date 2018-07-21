عودة التصدير إلى الموانئ النفطية بعد رفع حالة القوة القاهرة

عادت عمليات التصدير عبر الموانئ النفطية الليبية خلال الأسبوع الماضي، بعد استئناف العمليات في الموانئ النفطية ورفع حالة «القوة القاهرة» من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

في ميناء البريقة النفطي (80 كلم غرب مدينة أجدابيا)، جرى تصدير 630 ألف برميل من النفط الخام إلى إيطاليا كانت تحمله الناقلة «فرانكوبان».

وفي ميناء رأس لانوف، شحنت الناقلة «إيجن فيجن» التي ترفع العلم اليوناني نحو مليون برميل.

يشار إلى أن خزانات ميناء الحريقة النفطي «مليئة بالكامل» بالنفط الخام بما يقارب 3 ملايين ونصف المليون برميل من النفط الخام وفق تصريح مصدر مسؤول من الميناء إلى «رويترز»، مما دعا السلطات المسؤولة بحقلي السرير ومسلة إلى تقليص الإنتاج، حسب المصدر نفسه.

وفي ميناء السدرة، دخلت أول ناقلة بعد رفع القوة القاهرة التي تحمل اسم «وايكيكي»، وشحنت 650 ألف برميل وستكون وجهتها إلى إيطاليا. ومن المتوقع وصول المزيد من الناقلات خلال الأيام المقبلة.

كانت موانئ الهلال النفطي قد تعرضت يوم 14 يونيو الماضي إلى هجوم قوات آمر حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم الجضران، الأمر الذي أدى إلى إعلان حالة القوة القاهرة على موانئ خليج سرت، ثم ميناء الحريقة إثر تحرير قوات الجيش الوطني المنطقة ومنشآتها النفطية.

اقرأ أيضا: بسبب أزمة الهلال النفطي..صادرات الخام إلى إيطاليا تتراجع إلى 3.45 مليون برميل خلال يونيو