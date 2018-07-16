الجزائر تعلن مشروع شراكة كهربائيًا مع ليبيا

الجزائر- بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الإثنين 16 يوليو 2018, 02:06 مساء
مجمع «سونلغاز» لإنتاج الكهرباء والغاز في الجزائر. (الإنترنت)

أعلن المدير العام لمجمع «سونلغاز» لإنتاج الكهرباء والغاز في الجزائر، محمد اركاب، مشروع شراكة لإنتاج الكهرباء في ليبيا.

وقال اركاب في مؤتمر صحفي بالجزائر العاصمة، اليوم الإثنين، إن مجمع «سونلغاز» سيشرع في تصدير فائض الإنتاج من الكهرباء إلى كل من تونس وليبيا في إطار الاتفاق الثلاثي مع تونس والمغرب وليبيا.

وأوضح أن نشاطات سونلغاز في ليبيا تتعلق بصيانة تجهيزات كهربائية، مضيفًا أن الجزائر وليبيا لديهما مشروع شراكة من أجل إنتاج الكهرباء بليبيا.

ولم يحدد المسؤول الجزائري موعدًا لتصدير الكهرباء إلى ليبيا، بيد أنه كشف عن إبرام اتفاق يوم الجمعة الماضي بتونس، بهدف تزويدها ما بين 200 و300 ميغاوات.

ويتوقف تزويد ليبيا بالكهرباء الجزائرية على تنفيذ مشروع الربط بالشبكات ذات الضغط العالي، حيث ستستفيد في خطوة أولى من 3000 ميغاوات من الكهرباء، فور إنجاز وتدعيم شبكات نقل هذه الطاقة بين الجزائر وليبيا وتونس.

وتم استحداث لجنة مشتركة بين الشركة الليبية للكهرباء و«سونلغاز» الجزائري، من أجل دراسة وتفعيل شراكة تمكن من تصدير الكهرباء من الجزائر إلى بعض مدن غرب وجنوب ليبيا.

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