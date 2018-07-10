السراج يطالب مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية لمراجعة تعاملات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس والبيضاء

طلب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، من مجلس الأمن الدولي «تشكيل لجنة دولية فنية وبإشراف الأمم المتحدة وبالاستعانة بالمنظمات الدولية والمالية والاقتصادية المتخصصة، للقيام بمراجعة كافة الإيرادات والمصروفات وتعاملات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء بشكل عاجل، تحقيقا لمبدأ النزاهة والشفافية ومواجهة موقف بالغ الخطورة.

وقال السراج في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن ونشرها مكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» مساء اليوم الثلاثاء، «نوجه إليكم رسالتنا هذه لإبلاغكم بأننا في الوقت الذي كنا نستعد فيه لإطلاق حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية وتنفيذ برامج عملية لحل الأزمات والمختنقات التي تمر بها البلاد منذ أعوام، فوجئنا بالأحداث الأخيرة غير المشروعة بمنطقة الهلال النفطي وما تلاها من تداعيات أوقفت تصدير النفط من تلك المنطقة، والتي بلا شك تعرض الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد للانهيار».

وأكد السراج أن طلبه بالتحقيق في تعاملات المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء «يخدم الصالح العام، كما أنه يجلي حقيقة الوضع المالي برمته أمام الجميع لتبيان كافة ما أنفق طيلة الفرتة السابقة من أي مؤسسة أو جسما كان دون استثناء»، معتبرا أن من شأن هذه الخطوة أن تساهم في «توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية في الدولة على قاعدة سليمة لا يشوبها قصور في المعلومات وتعزز الثقة في أداء هذه المؤسسات من أجل توفير الخدمات الأساسية للمواطن وانتعاش اقتصاد الدولة ودعم الاستقرار».