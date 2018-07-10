«المركزي»: 4.5 مليار دينار زيادة في المرتبات لعام 2018

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 يوليو 2018, 04:23 مساء

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، عن زيادة بمبلغ 4.5 مليار دينار في المرتبات لعام 2018 مقابل العام الماضي.

وأرجع بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن المصرف هذه الزيادة إلى توحيد وزارة المالية لمنظومة المرتبات، لتغطية الزيادة في بند المرتبات الناتجة عن إجراءات الحكومة الموقتة والمصرف التابع لها في البيضاء».

ومع ذلك أظهرت بيانات المصرف المركزي للنصف الأول من العام الجاري أن الانفاق على باب المرتبات حقق وفرا بقيمة 1.05 مليار دينار، إذ بلغت النفقات الفعلية 11.2 مليار دينار مقابل 12.25 مليار إجمالي النفقات المقدرة للمرتبات في الترتيبات المالية للعام الجاري.

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