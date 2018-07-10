البريقة لتسويق الغاز: آلية جديدة لتوزيع الغاز المنزلي

ناقش اجتماع عقدته شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، بحضور عدد من عمداء البلديات، آلية توفير وتوزيع الغاز المنزلي على المحطات في مختلف المدن وبحسب الكثافة السكانية.

كما استعرض الاجتماع، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال)، تقريرا مفصلا عن كميات الغاز التي جري توزيعها علي المدن في النصف الأول من العام الجاري، ومناقشة خطة مضاعفة الجهود لتوفير مادة الغاز المنزلي ومعالجة الصعوبات وتشديد الرقابة على المحطات.

واتفق المجتمعون على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحتكرين والمتلاعبين بالغاز بالتنسيق مع الجهات الأمنية ووضع خطة توزيع مناسبة بما يضمن توفير احتياجات كل المدن.

واقترح العمداء إعداد كشوفات لتوزيع الغاز بحيث لا يتم توزيعه من المحطات إلا بحسب تلك الكشوفات بما يضمن إيصاله للجميع مع دعوة مالكي محطات بيع الغاز إلى الالتزام بالسعر الذي حددته الشركة والتوزيع بشفافية بما يضمن عدم إتاحة المجال أمام المحتكرين.