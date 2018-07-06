وصول ناقلتين للوقود الخفيف من إيطاليا إلى محطة كهرباء الخليج

محطة كهرباء الخليج البخارية بالقبيبة 20 كلم غرب مدينة سرت. (الإنترنت)

وصلت من إيطاليا ناقلتين محملتين بالوقود الخفيف إلى محطة كهرباء الخليج البخارية لانتاج الطاقة بالقبيبة 20 كلم غرب مدينة سرت.

وقال مشرف عام مشروع محطة الخليج البخارية المهندس الصديق بن اسماعيل لـ«بوابة الوسط» الجمعة إن «الناقلة الأولى تحمل اسم الديبران والناقلة الثانية فيلادى نرفيون وعلى مثن كل ناقلة 35 الف طن وقود خفيف».

وأضاف: «الناقلة الاولى بعد ان رست بالمنصة العائمة بالمحطة افرغت شحنتها عن طريق المنظومة البحرية الخاصة باشراف مهندسين وادارة الوقود بالمحطة فيما ستقوم الناقلة الثانية بتفريع شحنتها ايضا».

يذكر أن مشروع محطة الخليج البخارية نفذ منه المرحلة الأولى فقط وتوقف استكمال المشروع منذ 4 سنوات بعد مغادرة الشركة المنفذة بسبب سيطرة تنظيم «داعش» على المدينة قبل أن يجري تحرريها في في 17 ديسمبر 2016 من قبل قوات «البنيان المرصوص» بمساعدة سلاح الجو الأميركي.